У Польщі заявили про 7 тисяч мігрантів, які перебувають у Білорусі

Близько 7 тисяч мігрантів досі перебувають на території Білорусі, ще близько 3 тисяч уже відправлені назад до Сирії та Іраку, повідомляє ТАСС.

Про це заявив Станіслав Жарін, який є представником міністра-координатора спецслужб Польщі.

"За нашими підрахунками, режим [президента Олександра] Лукашенко вже відправив до Іраку та Сирії приблизно 3 тисячі мігрантів, але значно більше, близько 7 тисяч, залишаються на території Білорусі" , - сказав він.

Жарин зазначив, що нині спостерігається зниження кількості спроб нелегального проникнення мігрантів до Польщі, "проте з цього не слід робити поспішних висновків щодо закінчення кризи".

За його оцінкою, слід очікувати "повернення до тактики відправки невеликих груп" для пошуку недостатньо місць, що добре охороняються, на кордоні, що полегшить її незаконне перетинання.

З початку міграційної кризи польські прикордонники запобігли близько 40 тисяч спроб нелегального переходу кордону з Білоруссю.