Виверження вулкана в Індонезії: кількість жертв зросла

У результаті виверження вулкана в Індонезії загинули 34 людини. Із зони ураження евакуювали майже 3700 осіб, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"Національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що кількість загиблих в результаті виверження вулкана на горі Семеру в Індонезії збільшилася до 34 у вівторок. У постраждалий регіон була терміново доставлена допомога" , - пише видання.

При цьому спікер агентства з питань стихійних лих Абдул Мухарі розповів про те, що 34 людини загинули, а 17 зникли безвісти.

Із зони ураження евакуювали майже 3700 осіб.

"Рятувальники в небезпечних умовах проводять пошуки вцілілих людей і тіл загиблих у вулканічних уламках, зруйнованих будівлях і знищених транспортних засобах. У вівторок, 7 грудня, пошукові бригади залучили собак" , - уточнює ЗМІ.

Нагадаємо, вулкан Семеру, найвища гора на острові Ява, різко почав вивергатися у суботу, 4 грудня, викинувши в небо стовп попелу, який покрив навколишні села.