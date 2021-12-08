Тарталетки на Новий рік-2022: серед них – яскраві "Тигренята"
Тарталетки прекрасні в усьому, починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи смаковою різноманітністю, повідомляє Сьогодні.
Ще тарталетки універсальні: вони можуть бути чудовою холодною закускою на новорічному столі, а можуть – гарячою, коли вони заповнюються жульєном і запікаються.
Для соусу до жульєну потрібні вершки та рисове борошно, в тарталетки з кальмарами та креветками додається свіжий огірок і твердий сир. Тарталетки "Тигрята" крім іншого, прикрашаються вареною морквою.
Тарталетки "Тигренята"
Інгредієнти на 7-9 тарталеток:
- Варена морква – 2 шт.
- Шинка – 100 г
- Плавлений сир – 75
- Сметана або майонез – 2 ст. л.
- Зелень, спеції
Для прикраси:⠀
- Майонез, маслини, твердий сир, шинка
Як приготувати:
- Сир розім'яти виделкою у тарілці. Нарізати маленькими кубиками шинку. Додати зелень, спеції та майонез, усе перемішати і начинити тарталетки.
- Нарізати трохи моркви кружальцями для "вушок", решту натерти на тертці.
- Укласти морквяні "вушка", потім натерту моркву. "Очі" та "смужки" зробити з маслин.
- Покласти трохи майонезу на "вушка" та "бороду", посипати тертим сиром. "Носик" вирізати із шинки.
Тарталетки з креветками та кальмарами
Інгредієнти:
- Тарталетки пісочні – 10 шт.
- Кальмар – 1 шт.
- Креветки (хвости) – 15 шт.
- Огірок свіжий – 80 г
- Цибуля зелена – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Майонез – 1 ст. л.
- Сіль та перець – за смаком
- Сир твердий – 80 г
- Петрушка – кілька гілочок
Як приготувати:
- Залити кальмара окропом, промити та видалити хітинову пластину. Знову залити окропом і залишити на кілька хвилин. Розморожені варені креветки очистити та нарізати. Нарізати кальмара.
- Додати нарізані огірки та зелену цибулю, а також тертий сир та подрібнений часник. Посолити, поперчити до смаку і заправити майонезом.
- Викласти начинку в тарталетки та прикрасити зеленню.
Жульєн у тарталетках
Інгредієнти:
- Куряче філе, печериці – по 500 г
- Цибуля – 100 г
- Вершки – 250 г
- Борошно рисове – 2 ст. л.
- Сир – 50 г
- Сіль, перець – за смаком
- Тарталетки – 20 шт.
- Олія оливкова – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати дрібно і обсмажити на олії. Додати нарізану кубиком курку, за 5-7 хвилин – нарізані печериці. Посолити, поперчити та тушкувати до випаровування вологи.
- У сотейнику обсмажити борошно, додати вершки та довести до кипіння. Готовий соус додати до курки з грибами та перемішати все.
- Перекласти бульйон у тарталетки, посипати сиром і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 5 хвилин.