Ціни на нафту продовжують зростати

Світові ціни на нафту у вівторок вранці продовжують зростання, яке розпочалося вчора на послабленні побоювань щодо штаму нового коронавірусу «омікрон», свідчать дані торгів, повідомляє Oilpoint.

Станом на 11:50 вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $74,65 за барель, що на $1,01 (1,37%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $3,2 (4,6%) – до $73,08 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу $71,2 за барель, що на $1,21 (1,73%) вище за підсумкове значення попередньої сесії.

На ринку нафти у вівторок вранці продовжується позитивна динаміка після зростання цін на 5% торговим днем ​​раніше. Побоювання інвесторів щодо поширення штаму коронавірусу «омікрон» ослабли.

За словами аналітиків Phillip Securities, які наводить газета Wall Street Journal, надії на те, що новий штам матиме менш руйнівну економічну дію, підтверджуються повідомленнями з Південної Африки про те, що у пацієнтів там спостерігалися лише легкі симптоми ковіда.

Крім того, за даними ЗМІ, зростання цін на нафту також було підтримано заявою США про те, що шанси на перепідписання ядерної угоди з Іраном можуть зменшитися.