У Дніпрі почали видавати QR-браслети для літніх та хворих людей

Літнім мешканцям Дніпра та людям з тяжкими хворобами почали видавати браслети з QR-кодом, повідомляє ТСН.

Вони містять QR-код, у якому зашифровані всі дані для екстреної допомоги. Зокрема, ім'я, вік, хронічні захворювання, група крові, наявні алергічні реакції та дані довіреної особи. Код можуть зісканувати камерою телефону медики чи навіть перехожі, якщо людині стало зле.

Отримати такий браслет безкоштовно може кожен охочий в територіальних центрах соціального захисту. Вже роздали 600 штук.

За оцінками соцслужб та лікарень, лише в Дніпрі таких браслетів потребують 15 тисяч людей. Передусім, це люди, які страждають на епілепсію, серцево-судинні хвороби та психічні розлади.