Астронавти старіють швидше, ніж звичайні люди - вчені

Радіація руйнує ДНК людини. З іншого боку, ДНК може спотворюватися в умовах за межами Землі, повідомляє Корреспондент.

Нове дослідження вченого Аарона Розенштейна з Університету Торонто показало, що в умовах мікрогравітації старість настає швидше. Про це пише Washington Newsday.

Це означає, що на МКС чи інших космічних станціях люди старіють швидше, ніж на Землі.

Таких висновків експерти дійшли під час перевірки ферментів на предмет точного копіювання ДНК у клітинах з урахуванням мікрогравітації.

Дослідження проходило у літаку, який летів за параболічною схемою. У такому випадку досягається рівень невагомості, як у космосі.

Вчені стверджують, що космічні промені підвищують ризики раку, генетичних аномалій у плода, що росте, і майбутнього потомства, а також деградації тканин і катаракти.

Крім того, вони руйнують клітини та провокують виникнення захворювань, пов'язаних зі старінням.