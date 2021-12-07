Інфляція вийде на новий рівень - прогноз

Середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, при позитивному сценарії інфляція в Україні у 2022 році може знизитися до 5,9%, а при найгіршому – скласти 9%.

Споживча інфляція в Україні: