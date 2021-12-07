Вашингтон оприлюднив теми переговорів Байдена та Путіна

Сьогодні, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть розмову. Під час неї Байден має намір порушити питання стягування російських військ до кордонів України. Про це, із посиланням на сайт Білого дому, пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.

"Президент Байден підкреслить занепокоєння США щодо військової діяльності Росії біля кордонів України та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, планується, що лідери двох країн обговорять низку тем у відносинах США та Росії, включаючи стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми.

У Білому домі додають, що ця зустріч президентів буде закритою для преси.