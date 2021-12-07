В ОРДЛО стягують важке озброєння – розвідка

Попри домовленості про відведення важкого озброєння, війська РФ на територіях Донецької і Луганської областей посилюють підрозділи поблизу лінії зіткнення танками, БМП та важкою артилерією. Окрім того, збільшено кількість снайперів. Про це, з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Лівий берег.

Підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках посилено додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння, зазначили в ГУ розвідки Міноборони.

Водночас, на передових позиціях противник збільшив кількість снайперських пар "у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь".

Як повідомляють в українській розвідці, зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом РФ.