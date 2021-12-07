Вклади населення у держоблігації зросли до історичного максимуму

Вклади фізосіб у облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) зросли до історичного максимуму – 24 млрд грн у всіх валютах, заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, повідомляє Ліга.Фінанси.

Інвестиції населення фактично порівну діляться на гривневі та валютні держоблігації. Фізособи вкладають кошти в ОВДП завдяки привабливішій прибутковості проти інших фінансових інструментів, уточнив Данилишин.

Водночас інвестиції в державні цінні папери з боку нерезидентів знаходяться на рівні 10-місячного мінімуму (близько 91 млрд грн), що є відображенням погіршення іноземними інвесторами оцінки суверенних ризиків на тлі негативного інформаційного поля.

Зростання ОВДП у власності банків за минулий тиждень на 3,9 млрд грн дозволило компенсувати скорочення вкладень у держоблігації юридичних осіб на 2,3 млрд грн за тиждень та нерезидентів на 0,6 млрд грн за тиждень, резюмує голова Ради НБУ.

Станом на 1 листопада частка ОВДП у чистих активах українських банків склала 25,4%, а їхнє співвідношення до депозитної бази банків (коштів клієнтів) – 34%.