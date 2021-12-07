Україні потрібно постачати будь-яку необхідну зброю – Сенат США

Президент США Джо Байден повинен постачати Україні "усяку зброю, яку вони вважають, їм потрібна", щоб захистити себе від потенційного російського вторгнення﻿. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Макконнелл закликав Байдена постачати українцям будь-яку зброю, яка їм може знадобитися, крім переважно оборонної зброї, яку постачали США в минулому.

"І хоча Україна не входить до НАТО, усі наші союзники по НАТО повністю злякані російськими військами на кордоні України" , — сказав він.

За даними Державного департаменту, США надали Україні понад $4,6 мільярда допомоги з 2014 року.

У березні США оголосили про оборонний пакет у розмірі $125 мільйонів для України.