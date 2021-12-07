СБУ засекретила інформацію про допит Зеленського в справі про держпереворот

Служба безпеки України відмовилася повідомити інформацію про те, чи допитувався президент Володимир Зеленський у справі щодо підготовки державного перевороту.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Українські Новини".

"Саме він (президент - ред.) повідомив про держпереворот, що готується, і його точну дату. А також звинуватив олігарха Ріната Ахметова в його підготовці", - йдеться в повідомленні каналу.

Нагадаємо, що переворот, анонсований Зеленським на 1 грудня, так і не відбувся.