Суд Києва дав дозвіл на затримання Поклонської
Київський апеляційний суд у понеділок, 6 грудня, дозволив затримання колишньої глави кримської окупаційної прокуратури Наталії Поклонської. Її затримання необхідне для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це, з посиланням на прес-службу суду, пише Ольга Белей, РБК-Україна.
"06 грудня 2021 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року. Зазначеною постановою відмовлено в задоволенні прокурором дозволу на затримання підозрюваної громадянки П.з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано.
"Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання Поклонської з метою її участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - резюмується в повідомленні.