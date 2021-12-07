Суд Києва дав дозвіл на затримання Поклонської

Київський апеляційний суд у понеділок, 6 грудня, дозволив затримання колишньої глави кримської окупаційної прокуратури Наталії Поклонської. Її затримання необхідне для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу суду, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"06 грудня 2021 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року. Зазначеною постановою відмовлено в задоволенні прокурором дозволу на затримання підозрюваної громадянки П.з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою" , - йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано.