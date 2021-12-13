Православні свята в січні 2022 в Україні: церковний календар

У січні 2022 року православні в Україні відзначають кілька великих релігійних свят, таких як Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Хрещення Господнє, Обрізання Господнє, святителя Василя Великого, Тетянин день, повідомляє Обозреватель.

Крім того, вірян чекає продовження Різдвяного посту та кілька традиційних одноденних постів.

Великі та двонадесяті свята в січні 2022 року

7 січня – Різдво Христове

14 січня – Обрізання Господнє

19 січня – Хрещення Господнє

Православні церковні свята в січні 2022 року в Україні

1 січня – пам'ять Іллі Муромця Києво-Печерського

Преподобний Ілля Муромець, чернець Києво-Печерської лаври, жив у 12 столітті. Мощі святого спочивають в Антонієвих печерах. Цікаво, що він вважається можливим прототипом персонажа народних казок Іллі Муромця.

2 січня – праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця

Іоанн Кронштадський – святий, священик, подвижник, чудотворець (1829-1909).

4 січня – великомучениці Анастасії Узорішительниці

Свята Анастасія прийняла мученицьку смерть 304 року під час "великого гоніння" при Діоклетіані. Її називають Узорішительницею, оскільки, за переказами, свята полегшувала ("розв'язувала") страждання ув'язнених християн. А в народі вважається, що Анастасія допомагає звільнитися від "уз вагітності".

6 січня – Навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір)

Різдвяний святвечір – переддень свята Різдва Христового. До появи першої зірки віряни не їдять їжі, а на вечерю до столу подають дванадцять пісних страв.

7 січня – Різдво Христове

Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – одне з головних свят для християн, присвячене народженню Сина Божого у плоті від Діви Марії.

7-17 січня – Святки

Святки – дванадцять днів від свята Різдва Христового до свята Хрещення Господнього.

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці

Наступного дня після Різдва Христового віряни прославляють Божу Матір, яка народила Сина Божого Ісуса Христа.

9 січня – апостола первомученика та архідіакона Стефана

Стефан Першомученик – перший християнський мученикіз діаспори євреїв; був судимий Синедріоном і побитий камінням за проповідь слова Божого в Єрусалимі близько 33-36 року.

14 січня – Обрізання Господнє

Обрізання Господнє – велике православне свято, яке присвячене спогаду про Євангельську подію вчинення над Немовлям Ісусом юдейського обряду обрізання.

17 січня – Собор 70 апостолів

70 апостолів – учні Ісуса Христа, яких в останній рік Свого життя на землі Він обрав для проповіді.

18 січня – Навечір'я Богоявлення (Хрещенський святвечір)

Навечір'я Богоявлення – день суворого посту та останній день колядувань.

19 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє

Хрещення Господа – велике свято, присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

20 січня – Собор Іоанна Предтечі

Собор Іоанна Предтечі – свято, встановлене на честь пророка Іоанна Хрестителя.

25 січня – Тетянин день

Пресвята мучениця Тетяна Римська прийняла мученицьку смерть у третьому столітті за часів імператора Олександра Севера.

27 січня – Рівноапостольної Ніни

Свята Ніна – християнська просвітителька Грузії, шанується в лику рівноапостольних.

31 січня – пам'ять святителів Афанасія та Кирила, преподобних Кирила та Марії Радонезьких

Святителі Афанасій та Кирило, архієпископи Олександрійські, жили в 3-4 століттях. Уславилися боротьбою з єретиками.

Преподобні Кирило та Марія – батьки відомого святого, преподобного Сергія Радонезького.

Церковні пости в січні 2022 року

Одноденні пости – 18, 21, 26 та 28 січня.

Різдвяний піст – багатоденний суворий піст, який триває з 28 листопада до 6 січня.

Тижні без пісних днів: Святки з 7 до 17 січня.