Рослини, що захищають будинок від інфекцій

В ефірних оліях певних рослин містяться фітонциди, які мають антисептичний ефект та вбивають віруси, повідомляє Корреспондент.

Лікар-терапевт Тимур Асанов перерахував рослини, які мають здатність захищати будинок від вірусів та бактеріальних інфекцій.

Найбільшу здатність знезараження приміщення має евкаліпт та мініатюрні цитрусові дерева - лимон, апельсин, мандарин. Ці рослини очищають простір, і таким чином він стає непридатним для патогенів.

"Хвойні - ялиця, ялівець та інші - також містять багато ефірних олій з антисептичним ефектом, які, випаровуючись, роблять атмосферу в оселі майже стерильною" , - зазначив Асанов.

Добре для дезінфекції приміщень підійде мирт. Він нейтралізує паличку Коха, що викликає туберкульоз, та знижує активність вірусів. Віруси в будинку також вбиває лаванда та цибуля з ч﻿асником.