Київ наблизився до позначки 70% вакцинованих від COVID – Ляшко

На сьогодні Київ наближається до позначки 70% вакцинованих від коронавірусу. Ідеться про доросле населення.﻿ Про це, із посиланням на прес-конференцію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на полях форуму "Україна 30", пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Ми, коли говорили про вакцинацію 70% дорослого населення, також не вірили (що цього рівня вдасться швидко досягти, - ред.). Але на сьогодні місто Київ наближається вже до цієї позначки, і реально може виконати національний план, затверджений Кабміном, на території однієї адміністративної одиниці, коли місто Київ вакцинує 70% дорослого населення двома дозами" , - зазначив Ляшко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що всі обмеження можна буде зняти при вакцинації 70% населення.