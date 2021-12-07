Смертельна ДТП під Чернігівом: з'явилась інформація про постраждалих

Стало відомо про стан постраждалих у ДТП маршрутки під Черніговом. Один із них – 16-річний підліток. Він зараз перебуває в дитячій лікарні, повідомляє ТСН.

Загиблі – пасажири маршрутки "Чергінов-Сосниця". Діставали поранених та загиблих десять рятувальників ДСНС. Швидкі забрали більшість постраждалих до Чернігівської лікарні №2.

Відомо, що стан 5 постраждалих тяжкий та критичний — зараз вони в операційній та інтенсивній терапії — серед них і водій фури.

З відео, оприлюдненого поліцією, видно, що це було лобове зіткнення вже у світлу пору доби.

Прокурор озвучив попередню версію аварії – погодні умови. З фото та відеоматеріалів видно, що на дорозі – снігова каша. Поблизу місця аварії утворився довгий затор, рух перекритий в обидва напрямки.

У Чернігівській обладміністрації створено оперативний штаб, який працює із родичами постраждалих та загиблих.