Ляшко хоче вакцинувати проти коронавірусу дітей від 5 років

В Україні вже понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися від COVID-19, але ми сьогодні не робимо пріоритет на масовій вакцинації дітей, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вже дозволили вакцинуватися проти коронавірусної хвороби дітям від 12 років. Вже понад 40 тис. дітей скористалися цією можливістю" , - сказав він на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт діти" у Києві у вівторок.

Ляшко зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися від COVID-19 дозволено дітям від 5 років, і він сподівається, що і в Україні виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, що дозволить розширити програму вакцинації дітей.