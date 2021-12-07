Ляшко хоче вакцинувати проти коронавірусу дітей від 5 років
В Україні вже понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися від COVID-19, але ми сьогодні не робимо пріоритет на масовій вакцинації дітей, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми вже дозволили вакцинуватися проти коронавірусної хвороби дітям від 12 років. Вже понад 40 тис. дітей скористалися цією можливістю", - сказав він на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт діти" у Києві у вівторок.
Ляшко зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися від COVID-19 дозволено дітям від 5 років, і він сподівається, що і в Україні виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, що дозволить розширити програму вакцинації дітей.
"Але ми сьогодні не робимо пріоритет на масовій вакцинації дітей проти коронавірусної хвороби, оскільки ми зосереджені на групі ризику, на людей старшого та похилого віку. Для нас це пріоритет", - наголосив міністр.