Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок на міжбанківському валютному ринку зберігається відносний спокій. Угоди відбуваються у 4-копійчаному діапазоні 27,32-27,36 гривень.

Намагання покупців зіграти на зниження успіхом не увінчалися: продавці бачать, що попит є і за цими цінами, і поступатися не збираються. Національний банк вже третій робочий день поспіль не з'являється на ринку; учасники торгів добре справляються своїми силами.

Незначне зростання спостерігалося на готівковому валютному ринку в першій половині дня. Вранці готівкового «американця» продавали по 27,31-27,33 гривень, але вже до 11-ї години цінник виріс до 27,34-27,36 гривень. У цьому діапазоні торгівля готівковим доларом продовжується і до 14 години дня.

Євро на FOREX у першій половині дня опустилося з 1,1296 до 1,1252 долара, оскільки геополітична напруженість у світі зростає. Усі з нетерпінням чекають на результати сьогоднішнього відео-саміту Байден-Путін. Готівковий євро сьогодні відреагував на зниження на FOREX і подешевшав на кілька копійок: вранці його продавали по 30,87-30,90 гривень, а до обіду – вже по 30,83-30,85 гривень.

Російський рубль у першій половині дня вівторка опустився до 74,50 рублів за долар, оскільки геополітика діє насамперед на російську валюту. Інвестори активно виходять із російських цінних паперів, побоюючись нового пакету економічних санкцій проти Росії. Готівковий рубль у столиці сьогодні подешевшав буквально на 1 копійку, з 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.

Подорожчав польський злотий: у столиці його продають за 6,68-6,70 гривень.