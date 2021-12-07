NASA сьогодні запускає у космос лазери

Сьогодні, 7 грудня о 12:19 за київським часом NASA розпочала місію із запуску в космос лазерів. Вони повинні прискорити передачу інформації, що дозволить збільшити пропускну здатність від 10 до 100 разів у порівнянні з радіозв'язком, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"У нас зліт! О 5:19 (за східним часом, - ред.) ранку ракета Atlas V 551 United Launch Alliance відправляється на орбіту, несучи супутники та технологічні експерименти в рамках місії 3 програми космічних випробувань Міністерства оборони США та Космічних сил США" , - йдеться у повідомленні.

За даними Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, лазери зокрема допоможуть уникнути проблем перевантаженості радіочастотного спектру.

Відзначено, що така проблема стала серйознішою через зростання угруповань супутників на низькій навколоземній орбіті, а компанії часто подають нормативні позови за спектром один одного.

Так, йдеться про Лазерний ретранслятор зв'язку (LCRD), він вирушив у космос на ракеті Atlas V компанії United Launch Alliance у рамках програми космічних випробувань супутника-6 (STPSat-6).

У NASA пояснюють, що для більшості поточних місій використовується радіочастотний зв'язок.

Однак ця система має обмежену пропускну здатність, і в міру того, як у космос відправляється більше складного обладнання, потрібна велика пропускна здатність для ефективної передачі даних.