У США вирішилася доля $56 млрд "творця біткоїну"

Австралійський бізнесмен Крейг Райт, який називає себе творцем біткоїна Сатоші Накамото, виграв суд проти Айри Клеймана. Той стверджував, що перша криптовалюта була створена за допомогою його покійного брата Девіда і вимагав половину біткоїнів, які, як вважається, належать Накамото, повідомляє Обозреватель.

Гаманці "батька" біткоїну містять 1,1 млн BTC. Згідно з даними криптобіржі WhiteBIT, за курсом на 7 грудня це становить $56,4 млрд, тому в позові йшлося про відшкодування $28,2 млрд.

Як повідомляє CoinDesk, колегія присяжних американського штату Флорида вирішила, що Райт і Девід Клейман, який помер у 2013 році, не були партнерами. Тому його брат не має права на 550 тис. біткоїнів.

Цікаво, що на суді Райт визнав, що дружив із Клейманом, який допоміг йому відредагувати "білу книгу" біткойна. Але діловими партнерами вони при цьому не були.

Водночас австралійця визнали винним у конверсії – привласненні власності з метою несанкціонованого контролю над нею. У зв'язку з цим його зобов'язали відшкодувати компанії Клеймана W&K Information Defense Research $100 млн. Таке рішення влаштувало обидві сторони.

"Ми дуже раді, що нашому клієнту, W&K Information Defense Research LLC, було присуджено $100 млн. Це свідчить про те, що Крейг Райт неправомірно привласнив активи W&K, пов'язані з біткоїнами" , – заявили представники Клеймана.

Райт одразу сказав, що не збирається подавати апеляцію, назвавши вердикт присяжних підтвердженням того, що він одноосібно створив блокчейн Bitcoin.

"Присяжні, вочевидь, дійшли висновку, що це і є я, тому що в іншому випадку компенсації не було б" , – сказав він, вийшовши із суду.

Однак так і не була дана відповідь на питання, яке хвилює криптосуспільство набагато більше: хто ж насправді Сатоші Накамото? Конкретно цю тему присяжні не розглядали, але за п'ять тижнів, що тривав суд, Райт так і не підтвердив наявність у нього ключів до гаманців, які належать "батькові" біткоїна.

Водночас у компанії WizSec вказали на те, що ані Райт, ані Клейман не мають відношення до створення біткоїну. Аналітики називають всю історію Крейга Райта повністю вигаданою й стверджують, що позивачі "піймали його на слові" і подали до суду.

Варто зазначити, що Айра Клейман позивається до Райта вже не вперше. Попередній позов був поданий у 2018 році, але тоді він теж не зумів досягти свого.