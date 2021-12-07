Майбутній канцлер Німеччини прокоментував ситуацію на кордонах України

Майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи ситуацію навколо України, нагадав про принцип непорушності кордонів та назвав неприйнятними загрози цій країні, повідомляє РИА Новости.

Очікується, що Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера ФРН у середу, 8 грудня.

"Безпека та співпраця в Європі передбачають дотримання принципів, щодо яких ми домовилися під час тривалих процесів політики розрядки 1970-1980 років. До цього відноситься непорушність кордонів" , - заявив Шольц на прес-конференції.

Він додав, що "ми в Німеччині, як і скрізь у Європі, а також у США та інших країнах, з великою стурбованістю дивимось на рух військ, які ми бачимо біля кордонів України".

"Тому має бути ясно: створення таким чином загрози Україні було б неприйнятним" , - заявив Шольц.

Він висловив упевненість, що президент США Джо Байден висловить таку думку в переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.