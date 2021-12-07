Укрзалізниця запустить додаткові поїзди до Польщі

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначає 2 додаткових поїзди зі Львова до Перемишля (Польща), повідомляє УНІАН.

Запуск рейсів відбудеться 22 грудня 2021 року.

Розклад поїздів:

поїзд №27/28 відправлятиметься зі Львова о 19:15 та прибуватиме до кінцевої станції о 21:05. З Перемишля відправлення - о 06:56, прибуття до Львова – о 10:32;

поїзд №19/20 відправлятиметься зі Львова о 04:13 і до Перемишля прибуватиме о 6:03. З Перемишля відправлення - о 21:50, прибуття до Львова о 01:26.

Вартість квитків на дані поїзда поки не вказується.

Як зазначає прес-служба "УЗ", пасажири можуть використовувати ці рейси для пересадки на станції Перемишль, зокрема на потяги до Праги та Берліна.