TCL показала перший смартфон зі складним-розсувним дисплеєм

Китайський розробник електроніки та дисплеїв TCL поєднав кілька технологічних досягнень в одному пристрої. Компанія створила гаджет «3-в-1», який поєднує у собі форм-фактор смартфона, фаблета та великого планшета за допомогою двох унікальних шарнірів. TCL не стала називати терміни виходу технології на ринок, але зауважила, що представлений прототип це повністю робочий зразок, повідомляє Хайтек+.

Прототип TCL, який отримав просту назву Fold'n Roll, був представлений в рамках китайської виставки DTC 2021. Нова система побудована на запатентованій технології DragonHinge, призначеної для реалізації розсувних дисплеїв, і особливому шарнірі, що дозволяє багаторазово складати гнучкий екран, не пошкоджуючи його. В останньому зразку компанія використовувала м'який пластик, але в майбутньому TCL має намір перейти на зручніше для користувачів скло.

Як повідомляє Android Authority, працює механізм TCL досить просто. Коли пристрій перебуває у складеному стані, користувач отримує класичний смартфон без рамок та з дисплеєм на 6,87 дюймів. Потім власник може розкрити гаджет і збільшити його діагональ до 8,85 дюймів - аналогічно свій розмір змінюють смартфони в лінійці Samsung Galaxy Fold, які були оновлені вже до третього покоління цього року. Але якщо цього виявиться недостатньо, то при натисканні на окрему клавішу смартфон ще трохи «підросте» через розсувний механізм — до планшета на 10 дюймів.

В результаті, розповіли у компанії, користувачі отримають універсальне рішення. "На ходу" власник зможе використовувати звичайний смартфон у складеному стані, при роботі з документами - в режимі фаблета, а при перегляді кіно - як повноцінний планшет.

Технічні характеристики Fold'n Roll не розкриваються, що для самої TCL зараз не так важливо, тоді як специфікації дисплея відомі практично повністю. Екран гнучкого та розсувного смартфона підтримує HDR 1000 c 95% охопленням кольорової гами DCI-P3, максимальна яскравість становить 1000 нит, а роздільна здатність в режимі планшета на рівні 5120×1440 пікселів. Частота оновлення екрана варіюється від 48 Гц до 240 Гц залежно від актуального завдання.

TCL не єдина компанія, яка прагне зайняти частину ринку ринку складних смартфонів. Такі моделі є у китайських Xiaomi, Oppo та Huawei, а південнокорейська компанія Samsung Electronics вже третій рік випускає відповідні смартфони Galaxy Fold та Galaxy Z Flip. За даними компанії DSCC, до кінця цього року Samsung займе понад 86% ринку гнучких смартфонів.