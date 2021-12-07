У Маріуполі засудили хлопця, який влаштував публічне спалення прапора
Іллічівський районний суд Маріуполя визнав 17-річного юнака винним у публічній нарузі над Державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Так, 7 серпня 2021 року мешканець м. Маріуполя, перебуваючи у лісозмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.
Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік.