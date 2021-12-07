Посол Китаю запевнив у підтримці КНР суверенітету України

Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України та підтримує обраний українським народом шлях розвитку. На цьому наголосив посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеником, посилаючись на посольство КНР в Україні, повідомляє Укрiнформ.

Посол зазначив, що важливим фундаментом розвитку відносин двох країн є взаємна політична підтримка та довіра.

"Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, а також підтримує шлях розвитку українського народу, обраний ним виходячи з національних особливостей своєї держави. Китай і надалі суворо дотримуватиметься цієї принципової позиції", – сказав Фань Сяньжун.

Дипломат нагадав, що цього року Китай та Україна відзначили десятиліття відносин стратегічного партнерства, а на початку наступного року виповниться 30 років із моменту встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною.

У цьому контексті він наголосив, що китайсько-українські відносини розвиваються на високому рівні. Співпраця між країнами активно просувається у всіх сферах, а товарообіг між Китаєм та Україною встановив новий історичний рекорд.

Посол КНР також зауважив, що уряди двох країн підписали першу в історії угоду про посилення співпраці у сфері інфраструктури, продемонструвавши готовність і надалі розширювати та поглиблювати співпрацю у цій дуже важливій галузі. Китай також став найбільшим для України постачальником протиепідемічних засобів та вакцини.