Уряд ОАЕ запроваджує новий робочий тиждень

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) є першою мусульманською країною, яка відмовилася від вихідного дня в п'ятницю. Про це, з посиланням на рішення уряду ОАЕ, повідомляє Корреспондент.

"Вихідні дні на тижні продовжуються на півдня, щотижневими вихідними стають субота і неділя, а також половина робочого дня п'ятниці. У п'ятницю офіційний робочий час – 4,5 години – з 7:30 до 12:00" , – йдеться в повідомленні.

Також влада ОАЕ оголосила, що п'ятнична проповідь і молитва в мечетях проходитимуть в один і той самий час і починатимуться о 13:15 за місцевим часом, зазвичай п'ятнична молитва починається об 11:00 і закінчується до 13:00. Працівникам держустанов дозволено працювати в п'ятницю у віддаленому режимі.

Вказано, що ОАЕ – перша країна у світі, яка запровадила національний робочий тиждень коротшим за глобальний п'ятиденний тиждень.

"Продовжені вихідні є частиною зусиль уряду ОАЕ з покращення балансу між роботою та особистим життям і підвищення соціального добробуту з одночасним підвищенням продуктивності для зростання економічної конкурентоспроможності ОАЕ" , – заявили в уряді.

Як відомо, п'ятниця є святковим днем для мусульман, коли належить відвідувати особливу п'ятничну молитву в мечетях і приділяти час близьким. Тому в усіх мусульманських країнах п'ятниця - це вихідний день, тоді як робочий тиждень починається з неділі.