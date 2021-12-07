Резерви України зросли за місяць на 900 млн доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом листопада 2021 року зріс на 894,20 млн доларів (на 3,0%). На 1 грудня розмір резервів склав 30 548,49 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 1 415,60 млн доларів (на 4,9%).

Як наголошується в повідомленні НБУ, в листопаді резерви зросли на 3%, перш за все, завдяки надходженню другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень (близько 700 млн доларів).

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року до 31,1 млрд доларів. Це на 0,2 млрд доларів менше ніж липневий прогноз (31,3 млрд доларів).