У Китаї використовували ІІ, щоб покращити техніку

Дослідники з військово-морського інженерного університету в Ухані використали ІІ у розробці електромагнітної зброї, повідомляє Хайтек.

Автори нової роботи використали нейромережу, щоб створити пістолет Гауса рекордної потужності. Наразі вони працюють над електромагнітними гарматами для кораблів.

Гармата Гауса - один з різновидів електромагнітного прискорювача мас. Під час роботи на котушки всередині ствола подається короткий і потужний імпульс струму, що створює електромагнітне поле - воно розганяє намагнічений снаряд і викидає його зі ствола.

За допомогою такого пристрою можна вести безшумну стрілянину з малою віддачею навіть за умов невагомості. Потужність можна збільшувати за допомогою подовження ствола з котушками. Але енергоефективність гармат Гауса дуже мала: найпотужніша портативна гвинтівка, американська GR-1 Anvil при значних розмірах забезпечує енергію пострілу всього 85 джоулів - це приблизно як пневматичний пістолет.

Автори нової роботи вирішили збільшити ефективність зброї за допомогою нейромережі. Алгоритм запропонував дослідникам кілька оптимізації - зовні пристрій з гвинтівки став пістолетом з довжиною ствола всього 12 см, при цьому його дульна енергія досягла 150 джоулів. Це можна порівняти з вогнепальними гвинтівками дрібного калібру.

Зараз китайські дослідники займаються тим, що застосовують ІІ до інших розробок, щоб збільшити їхню ефективність.