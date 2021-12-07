ДТП біля Чернігова: з'явились нові деталі аварії (Оновлено)

Перед фурою почали зупинятися авто і її занесло після чого сталося зіткнення з автобусом. Таку версію причин ДТП біля Чернігова, в якій загинули 13 людей розповів Іван Артамошин, повідомляє Суспільне.

Він прибув на місце буквально через декілька хвилин після ДТП і викликав поліцію і «швидку».

«Водій фури мені повідомив, що пам'ятає лише те, що перед ним, коли він їхав цією дорогою почали зупинятися легкові автомобілі і його фуру занесло. Далі був удар – більше нічого не пам'ятає» , – каже Іван Артамошин.

Повідомляється, що водій фури живий, водій маршрутного автобуса – загинув.

За інформацією "Страны﻿", за кермом фури був Карповець Сергій Борисович, 13.10.1977 року народження. Родом із села Калинівка Житомирської області.

За попередніми даними, він виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував ДТП, зазначає ЗМІ.

Міський голова Борзни Лариса Осадчук розповіла "Сегодня"﻿, що один із загиблих – водій маршрутки, йому близько 40 років.

За словами мера, він був досвідченим водієм, багато років працював.

"Я сама часто їздила в його автобусі. У нього залишилися дружина і, наскільки я знаю, двоє дітей. У цій маршрутці їхала і сім'я - мама з донькою. Зараз їхня родичка дзвонить на обидва номери і ніхто не відповідає. Чи в лікарні вони, або загинули - поки не знаємо. Кілька років тому із цієї сім'ї загинув у ДТП на залізничному переїзді чоловік. У тій аварії загинули п'ятеро. Зараз родичі поїхали до Чернігова дізнаватись про долю цих жінок. Про інших постраждалих знаю, що в реанімації перебуває багатодітна мама" , – розповіла Осадчук.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, близько 7:55, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажівки з мікроавтобусом.