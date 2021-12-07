Туриста, що зник у горах 3 дні тому, знайдено мертвим

Туриста, що зник у горах 3 дні тому, знайдено мертвим
Фото: Рixabay

У горах на Закарпатті рятувальники знайшли тіло чоловіка, який 4 грудня поїхав кататися на снігоході та зник. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який ще 4 грудня зник на гірській долині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході", – ідеться в повідомленні прес-служби.
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Зазначається, що пошуки тривали й досі.

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"Всього залучалося 90 осіб та 33 одиниць техніки, зокрема, від ДСНС – 55 осіб та 12 від техніки", – розповіли у службі.
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Також повідомляється, що для обстеження території зверху у повітря піднімали гелікоптер МІ-8.

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