Туриста, що зник у горах 3 дні тому, знайдено мертвим

У горах на Закарпатті рятувальники знайшли тіло чоловіка, який 4 грудня поїхав кататися на снігоході та зник. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який ще 4 грудня зник на гірській долині Руна, Ужгородського району Закарпаття, під час катання на снігоході", – ідеться в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що пошуки тривали й досі.

"Всього залучалося 90 осіб та 33 одиниць техніки, зокрема, від ДСНС – 55 осіб та 12 від техніки", – розповіли у службі.

Також повідомляється, що для обстеження території зверху у повітря піднімали гелікоптер МІ-8.