Українці завезли майже півмільйона іномарок з початку року

Першу реєстрацію пройшли 58 300 вживаних іномарок у листопаді, що на 81% більше, ніж у листопаді минулого року та на 4% більше за вересень 2021 року. Про це повідомляє асоціація автовиробників УкрАвтопрому, повідомляє ЛігаБізнес.

Більше реєстрацій уживаного імпорту за місяць відбувалося лише у лютому 2019 року, коли вперше минув термін пільгової легалізації авто на єврономерах, нагадують в асоціації.

Усього з початку року українські номери отримали майже 470 000 б/в іномарок, що у півтора рази більше, ніж за той же період 2020 року.

Найпопулярнішою моделлю листопада став Volkswagen Passat із майже 4000 реєстрацій.

Другий результат у Volkswagen Golf - 3377 автомобілів цієї моделі.

На третьому місці Renault Megane – 3225 розмитнених авто.

Четверте місце у Skoda Octavia – 2523 реєстрації. П'яте – у Ford Focus із 1781 авто.

З липня 2021 року, коли в Україні почав діяти режим пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах, в країну завозилося понад 50 000 б/в іномарок щомісяця. До пільгового періоду – не більше ніж 20 000 авто на місяць.

Період пільгового розмитнення завершився 10 листопада.