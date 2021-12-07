Ляшко розповів про нове щеплення для українців

Міністерство охорони здоров'я України планує додати ще одне щеплення до національного календаря щеплень. Воно буде безкоштовним для громадян. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на форумі Україна 30, повідомляє Корреспондент.

Нове щеплення буде від пневмокока, одного з основних збудників менінгіту, середнього отиту, синуситу, позалікарняної пневмонії у дітей та дорослих.

"Сьогодні в нашому національному календарі щеплень 10 інфекційних хвороб, яким можна запобігти, вчасно провівши вакцинацію... Додатково до цих 10 хвороб ми плануємо додати пневмокок" , - повідомив міністр.

Він зазначив, що якби не пандемія, то щеплення від пневмокока, яке робитимуть дітям, було б запроваджено до національного календаря щеплень у 2022 році.