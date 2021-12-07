Платитимемо більше: у Мінекономіки спрогнозували нові тарифи на 2022 рік

В Україні в 2022 році тарифи на газ зростуть на 20%, а на електроенергію - на 17,5%.﻿ Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки, повідомляє УНІАН.

Крім того, опитані експерти-аналітики вважають, що в 2022 році тарифи на опалення і гарячу воду зростуть на 16%.

У той же час, на думку експертів, тарифи в 2023 році можуть зрости: на природний газ - на 7,5%, на електроенергію – на 10%, а на опалення і гарячу воду – на 10%.

У 2024 році зростання комунальних тарифів може відбутися: на природний газ - на 10%, на електроенергію – на 5%, а на опалення і гарячу воду – на 7,5%.

Скриншот Мінекономіки

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економіки, середня заробітна плата в Україні у 2022 році може досягти 15 тис. 778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам, а середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року.