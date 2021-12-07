У НАТО провели екстрену зустріч для обговорення ситуації з Україною

Начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО провели віртуальну зустріч для обговорення викликів у сфері безпеки, що стоять перед Альянсом – зокрема, ситуацію, що складається внаслідок військового нарощування Росії навколо України та ширших наслідків таких дій, повідомляє Укрінформ.

"30 начальників штабів країн-союзниць зібралися 6 грудня на віртуальну зустріч Військового комітету для обговорення викликів, що стоять перед Альянсом, у всіх оперативних просторах та у всіх географічних регіонах", – йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

Наголошується, що військові керівники НАТО вислухали інформацію верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО, а також помічника генерального секретаря з розвідки та безпеки.

"Начальники штабів обмінялися інформацією для досягнення загального розуміння з метою посилення політики безпеки та оборони Альянсу. Метою зустрічі було розвинути прозорість серед союзників та узгодити поточні дії на національному та на рівні Альянсу", – наголошується в оприлюдненому повідомленні.

Як пояснили в штаб-квартирі Альянсу, зустріч начальників штабів відбулася позачергово.

"У нас зазвичай є кілька регулярних зустрічей начальників штабів на рік, але ця зустріч була позачерговою. Так, вони обговорювали ситуацію, що склалася навколо кордонів України, але не тільки її. Завданням було оцінити обстановку у ширшому контексті. Тому що якщо акцентувати увагу лише на одній темі військового нарощування навколо України, можна проґавити інші важливі деталі", – зазначив у коментарі агентству офіційний представник Альянсу.

За інформацією джерела, одним із головних завдань цієї зустрічі був обмін інформацією та досягнення загального розуміння ситуації, узгодження спільної позиції та спільних дій. Така координація важлива, оскільки в цьому контексті дії та національні заходи будь-якого союзника по НАТО можуть сприйматися як дії Альянсу в цілому.

Відповідаючи на уточнююче питання, офіційний представник НАТО наголосив, що вчорашня віртуальна зустріч військових керівників НАТО жодним чином не була пов'язана з підготовкою до переговорів між президентом США Джо Байденом та російським лідером Володимиром Путіним, які мають відбутися вже сьогодні.