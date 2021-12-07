На Донеччині запустили трансляцію російських каналів замість українських

Троє донеччан – інженери мовлення, домовилися з бойовиками з ОРДЛО та запустили в ефір російське мовлення замість українських каналів. Про це повідомила﻿ прес-служба Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що шляхом незаконного втручання в роботу обладнання Донецької філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, зловмисники припинили трансляцію на окупованій території Донецької області понад 30 українських теле- та радіоканалів, замінивши їх "забороненим російським контентом та каналами фейкових республік".

Згодом з'ясувалося, що протягом 2014-2016 років троє інженерів засобів радіо та телебачення у віці 37, 49 та 60 років, домовившись із бойовиками, "сприяли діяльності терористичної організації та поширювали заборонене російське мовлення".

Фігуранти повідомлені про підозру у сприянні діяльності терористичної організації за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України).