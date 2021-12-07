"Курс України" став другим у топ-10 українських фінансових сайтів

Курси валют, податки, бухгалтерські новини та новини компаній є лише невеликою частиною того, про що розповідають українські фінансові ЗМІ. В Україні сотні видань, матеріали яких присвячено фінансовій тематиці, повідомляє PRNEWS.IO Research.

Фахівці контент-маркетингової платформи PRNEWS.IO вирішили розповісти про найпопулярніші з них та підготували топ-10 онлайн-ЗМІ, які пишуть про все, що пов'язано з грошима.

Скласти рейтинг команді платформи допомогли дані сервісу SimilarWeb та власний каталог онлайн-медіа, який налічує понад 70 тисяч видань по всьому світу. Топ-10 - це зріз кількості переглядів сторінок сайтів за десять місяців з початку 2021 року.

Перше місце топ-10 дісталося порталу Мінфін (minfin.com.ua). Найбільший ресурс країни про фінанси користувачі з січня по жовтень відвідали більше 96 млн. разів. На другому місці рейтингу – основне джерело інформації про все, що пов'язано з курсами валют – Курс ( kurs.com.ua ). Він набрав 59,27 млн. прочитань з початку року. Відвідуваність видання, яке посіло третє місце - бухгалтерського порталу Бухгалтер 911 (buhgalter911.com) - 22,26 млн візитів. На четвертому місці з показником 17,29 млн. переглядів опинився сайт FINANCE.UA (news.finance.ua), а на п'ятому — ресурс Prostobank.ua: 11,49 млн. відвідувань.

Наступні учасники топ-10 розташувалися так:

Бухгалтер.com.ua (buhgalter.com.ua) - 10,6 млн візитів;

ГрошіUA (dengi.ua) - 10,28 млн;

Економічні Новини (enovosty.com) - 9,096 млн;

Ліга.Фінанси (finance.liga.net) - 7,389 млн;

InVenture (inventure.com.ua) - 2,832 млн.

* У дослідженні взяли участь сайти з каталогу платформи з розміщення прес-релізів PRNEWS.IO відповідної тематики, дані про які базуються на аналітиці SimilarWeb. Період - з січня по жовтень 2021