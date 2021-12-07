У Дніпрі скасували обмеження на пільговий проїзд у маршрутках

У Дніпрі з 7 грудня, у зв'язку зі скасуванням "червоних" карантинних заборон, були скасовані обмеження на пільговий проїзд у громадському транспорті, повідомляє Депо.

Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.

Безоплатний проїзд пільговиків у маршрутках та електротранспорті у Дніпрі був дозволений лише з 10:00 до 15:00.

Також у громадському транспорті Дніпра офіційно дозволили перевозити стоячих пасажирів у кількості 50% від кількості місць для стояння, які передбачені технічною спроможністю транспортного засобу.