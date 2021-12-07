В Україні запускають медстрахування

У вівторок, 7 грудня, у Міністерстві охорони здоров'я України підписали меморандум для впровадження пілотного проекту добровільного фармакологічного медичного страхування.

Про це написав﻿ глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Пілотний проєкт з фармакологічного страхування - це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет за рахунок добровільного медичного страхування" , - ﻿повідомив Ляшко. ﻿

Фармакологічне страхування запускається в Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві.

Як це працюватиме﻿

Компенсацію можна буде отримати за ліки, які назначають під час амбулаторного лікування. Йдеться про препарати, які не входять у програму "Доступні ліки", відповідно держава їх не відшкодовує.

Для того, щоб взяти участь у проекті, пацієнт має придбати страховий поліс та сповістити про це свого лікаря.

Пацієнт сплачуватиме 120 грн на місяць та отримає можливість використати страхову суму у 20 тис. грн у разі призначення їй ліків, що не входять до програми «Доступні ліки».

Щоб отримати ліки за страховим полісом у разі хвороби, пацієнт приходить до лікаря, обстежується, отримує рецепт на ліки. Препарати, які входять в програму фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці.

Пацієнт отримує повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією відбувається автоматично, без залучення пацієнта або лікаря.

Програма "Доступні ліки" розширилась

Тепер до програми реімбурсації включено 466 лікарські засоби для лікування серцево-судинних хвороб, діабету, профілактики інсультів та інфарктів, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки.

На відшкодування інсулінів та лікарських засобів за програмою “Доступні ліки” у 2022 році заплановано 4,6 млрд грн. Загалом бюджет програми реімбурсації збільшиться на 1,8 млрд грн.