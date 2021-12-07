Валютний ринок вівторка: підсумки дня

Торги на міжбанківському валютному ринку у вівторок багато в чому нагадували попередній день. Баланс між покупцями та продавцями зберігався практично протягом усієї сесії.

Незважаючи на те, що сьогодні на ринку відчувалася легка знервованість, розгойдувати ситуацію не став ніхто. Покупці на початку торгів виявляли велику активність; вже до 11 години пройшла більшість угод. Експортери, які вийшли сьогодні з продажами, швидко зрозуміли, що дорожче за 27,36 гривень продати не вийде, і йшли назустріч покупцям. Після обіду активність почала спадати, і до 15 години покупців на ринку практично не залишилося. Ситуацією скористалися спекулянти і змусили продавців, що запізнилися, віддавати валюту дешевше 27,30.

Національний банк уже третій день поспіль у торгах участі не брав.

Закрили торги понеділка на 4 копійки на купівлі та на 4,5 копійки на продажу нижче, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,27/27,36 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися не так широко, як напередодні: спред на відкритті становив 9 копійок. Перші дві угоди на загальну суму 1 млн. доларів за ціною 27,29 гривень пройшли о 9:42. У перші години покупці були налаштовані рішуче і навіть не сильно торгувалися, тому вже до 11-ї ранку котирування піднялися до максимальних за день значень – 27,345 гривень на купівлі та 27,365 гривень на продажу. Проте всі дорогі заявки на покупку швидко задовольнили, і спроба зростання захлинулась. Час, що залишився, торги проходили в діапазоні 27,31-27,35 гривень. І тільки після 15-ї години, коли всі імпортери вже пішли з ринку, банки-спекулянти таки змусили продавців опустити цінники до мінімальних за день значень. На них закрили торги.

Котирування закриття торгів – 27,27/27,29 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 27,1 млн. порівняно з понеділком і склав 192 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,3326 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,3326 гривень. Офіційний курс долара на 8 грудня встановлено на позначці 27,3317 гривень за долар, зниження на 4,74 копійки.

Офіційний курс євро на 8 грудня встановлено на позначці 30,7277 гривень за євро, зниження на 17,78 коп.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва протягом дня спочатку зріс у ціні, а потім знову подешевшав. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового «американця» по 27,31-27,33 гривні. До 11 години, за зростанням на міжбанку, цінник виріс до 27,34-27,36 гривень, а до 17 години подешевшав до 27,32-27,33 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1245 долара. Сьогодні євро опустився до позначки 1,1228 долара на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США почне жорсткішу грошово-кредитну політику раніше, ніж Європейський центробанк. Готівковий євро також подешевшав: вранці його продавали по 30,87-30,90 гривень, до обіду – по 30,83-30,85 гривень, а до 17-ї години цінник опустили до 30,80-30,82 гривень.

Російський рубль протягом дня опустився до 74,50 рублів за долар на тлі посилення геополітичної напруги напередодні відеозустріч Байден-Путін. Станом на 17:00 він торгується у вузькому діапазоні 74,39-74,43 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні подешевшав на 1 копійку, з 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.