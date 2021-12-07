Байден і Путін почали переговори: Усі подробиці

У вівторок, 7 грудня, відбувається онлайн-зустріч президентів США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна. Однією з основних тем їхньої розмови має стати Україна, повідомляє Обозреватель.

Як заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі не чекали на прориви від цих переговорів, оскільки наразі відносини між країнами не дозволяють на це розраховувати.



Зі свого боку Україна, як повідомляв радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, очікувала на прояснення глобальної картини.

ЄС та США розглядають запровадження жорстких економічних санкцій проти Росії. Найбільшою мірою чиновники схиляються до заборони обміну Росією рублів на долари, євро та фунти.

Джо Байден анонсував зустріч із Путіним 4 грудня. Лідер США зазначив, що вона передбачає тривалу розмову на тему України. Така позиція базувалася на прогнозах західних ЗМІ, які передбачили нову ескалацію на Донбасі у першій половині 2022 року.

Байден наголосив, що не прийме зафіксовані Москвою "червоні лінії" і зробить усе можливе, щоб думка про вторгнення була Путіну дуже важкою.

Напередодні переговорів з главою РФ президент США поспілкувався з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, прем'єром Італії Маріо Драгі, в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити агресивну поведінку Росії щодо України. Президенти європейських країн розділили занепокоєння нарощуванням військової могутності та все більш жорсткою риторикою Росії.

Байден має намір зателефонувати лідерам країн іще раз після розмови з Путіним, щоб обговорити результати переговорів.

Також за результатами зустрічі з російським лідером, глава США планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. Водночас, як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, не слід очікувати будь-яких проривів.