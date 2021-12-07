Силовики відпрацювали захист кордону України від прориву мігрантів

На Рівненщині силовики тренувались стримувати численні групи умовних порушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-білоруський кордон. Навчання відбулись у межах спецоперації "Полісся".

Про це повідомила прес-служба МВС﻿.

Навчання відбулись під керівництвом Державної прикордонної служби України.

"За легендою навчань працівники Державної прикордонної служби отримали інформацію, що на одній з автомобільних доріг на території Республіки Білорусь, в бік українського кордону, рухаються кілька сотень осіб. Про інформацію одразу доповіли у Міжрегіональний координаційний штаб.

Аби протистояти нелегальним мігрантам одразу були залучені групи стримування, перекладачі, переговорники, фахівці повітряного моніторингу, рятувальники та медики", - зазначили в МВС.

У спецоперації взяли участь представники відомств Міністерства внутрішніх справ. Залучались і військовослужбовці військової частини 3055 Національної гвардії України.