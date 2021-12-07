Сімпл-дімпл, Усик і "Дія": що українці шукали у 2021 році

Уже традиційно наприкінці року корпорація Google визначила найпопулярніші запити користувачів. В українському представництві пошуковика розповіли про те, що ж гуглили українці, повідомляє 24 Канал.

Найпопулярнішим пошуковим запитом року в українському Google став "Євро 2020". З особистостей найбільше цікавилися Олександром Усиком.

Щодо фільмів, то лідером за пошуками став новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2", за ним – "Загін самогубців 2" та "Круелла". У категорії серіалів першу позицію зайняла "Гра в кальмара", наступні – "Джинні й Джорджія" та "Жуки 2 сезон".

А з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Якщо вірити гугл-запитам, найбільше українців зачепили смерті чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова і Жан-Поль Бельмонда.

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.

Українці традиційно ставили Google запитання. Найпопулярнішим було "що таке ABOBA, сімпл дімпл та клабхаус". Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як зареєструватися в "Дії" та оновити додаток.

Найпопулярніші запити

Євро 2020 ,

, Гра в кальмара,

Холостяк 2021,

Класрум,

Україна Англія,

Усик Джошуа,

Євробачення 2021,

Україна Швеція,

Олімпіада 2021,

Вступ 2021.

Персона року

Олександр Усик ,

, Олексій Навальний,

МакSим,

Сергій Стерненко,

Адель Асанті,

Алек Болдвін,

Жан Беленюк,

Джо Байден,

Злата Огневич,

Андрій Ярмоленко.

Питання: як?

Як помер Сквідвард?

Як вийти заміж?

Як змінити постачальника газу?

Як зіграла Україна?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Як компактно зібрати валізу?

Як отримати 1000 грн за вакцинацію?

Як оновити "Дію"?

Як зареєструватися в "Дії"?

Як схуднути за тиждень?

Питання: що таке?

ABOBA,

Сімпл дімпл,

Формалін,

Поп іт,

Локдаун,

Мітинг,

Клабхаус,

Гра в кальмара,

Веселковий поцілунок

Фріланс.

Покупка року

Поп-іт,

Квиток на поїзд,

iPhone 13,

Сімпл-дімпл,

Перепустка на транспорт у Києві,

Санки,

Сертифікат про вакцинацію,

PlayStation 5,

Біткоїн,

Вітамін.

Топ-запити місяців