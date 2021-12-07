Росія відмовляється прокачувати українською "трубою" більше броні

Транзит російського газу українською "трубою" в листопаді збільшився майже на 16%, до 3,049 млрд кубометрів. 80% палива прокачали до Словаччини, повідомляє UBR.

Керівник української компанії Сергій Макогон вказав на "певну маніпуляцію": на початку минулого місяця транзит знизився до 57 млн. куб. м на добу, а потім виріс до передбачених транзитною угодою 109 млн. куб. м.

Водночас усі постачання газу з РФ до країн Європи не перевищили заброньованих річних потужностей. Середньодобовий показник становив 102 млн куб. м.

"Це досі нижче мінімального обсягу, згідно з чинною транзитною угодою" , - додали в ОДТСУ.

За підсумками місяця транзит виріс у напрямку Молдови – плюс 89%, до 334 млн. куб. м. Прокачування до Польщі, навпаки, скоротилося на 13% - до 297 млн куб. м.

Макогон також нагадав торішні показники, коли транзит блакитного палива у листопаді-2020 становив 178 млн. куб. м, а роком раніше – 277 млн. куб. м. Таким чином Україна може наростити транзит у 2,5 рази, підсумував глава ВДТСУ.