Стрілянина в Москві: з'явились перші кадри нападу

ЗМІ опублікували відео з камер спостереження БФЦ у Москві. Стрілок спокійно проходить через турнікет, йде коридором, а за кілька секунд він відкриє стрілянину.

Відео опублікував Telegram-канал Mash﻿.

Далі чоловік дістає пістолет і розстрілює оточуючих в одному з кабінетів БФЦ. Він виходить у коридор, продовжуючи стріляти, але, судячи з відео, його "Глок" заклинює.

Раніше ЗМІ публікували фото ймовірного стрілка Сергія Глазова, але він спростував свою причетність до події, передає "Политика Страны".

На відео він заявляє, що інформація про його причетність – брехня, а сам він у цей час збирає кухню.

Саме його фото поширювали у мережі. При цьому, як пишуть російські ЗМІ, у затриманого за стрілянину справді ім'я та прізвище Сергій Глазов. Але це різні люди.