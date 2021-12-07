Сніг, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 грудня

Температура в Україні починає знижуватись – у кількох регіонах навіть удень буде мінус. Опади прогнозуються в більшості областей, хоч уже й не в усіх. Тут регіони очікує справжня різноманітність: десь буде сніг, десь – мокрий сніг, але здебільшого це буде все ж таки просто дощ.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Отже, у середу, 8 грудня, у північних та більшості центральних областей, а також на Закарпатті очікується температура від -3°С до 5°С удень і від -4°С до 4°С уночі. Трохи тепліше буде в Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях – близько 4-9°С удень та 3-6°С уночі. Найхолодніше буде на основній території західної України – там очікується від -4°С до -1°С удень та від -6°С до -2°С уночі. А ось найтеплішими виявиться основна частина східної України, а також південь країни та Крим – там обіцяють 7-12°С удень та 4-8°С уночі.

З опадів 8 грудня очікуються сніг на заході (крім Чернівецької, Закарпатської та Волинської областей), мокрий сніг у північних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях, а також дощі в інших центральних, Харківській, південних областях та в Криму. Середня швидкість вітру здебільшого становитиме 11-25 км/год, у Криму місцями можливі шквали до 29 км/год. На півдні та на заході країни буде не так вітряно – близько 7-18 км/год, на Одещині можливі шквали до 25 км/год.

У північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах (I рівень небезпеки, жовтий). У зв'язку зі снігопадами та завірюхами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

У столиці України, Києві, 8 грудня очікується температура повітря від -1°С до 0°С протягом дня, сильний вітер 18-22 км/год і сніг.