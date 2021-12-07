США запідозрили Росію у підготовці енергетичної кризи в Україні

Кремль може організувати енергетичну кризу вже цієї зими для подальшого тиску на Україну та Захід﻿. Про це йдеться у матеріалі, підготовленому аналітиками Інституту вивчення війни США, повідомляє Ділова столиця.

Кремль сприяє ескалації Білорусі проти Польщі та використовує запуск "Північного потоку-2", аби обмежити НАТО від подальшого розширення й військової підтримки України.

Ймовірно, що запуск трубопроводу дозволить Росії обійти Україну та позбавити Європу основного маршруту.

Кремль регулярно використовує нарратив про те, що "російський бізнес — це просто бізнес", аби досягти своїх цілей завдяки енергетичній політиці. Спроба обмежити інтеграцію Молдови до ЄС — є одним з недавніх прикладів. Росія здатна розширити інформаційну екосистему навколо "Північного потоку-2", аби продовжувати впливати на Європу протягом наступних років. Водночас трубопровід є ще й потенційним інструментом розвідки, оскільки вздовж нього можна розмістити засоби спостереження.

В першу чергу, ймовірно, що Росія готує Україну до енергетичної кризи вже цієї зими. Цього року "Газпром" декілька разів скорочував транзит газу через країну, а у жовтні було тимчасово припинено постачання вугілля.

Водночас "Газпром" підписав угоду з Угорщиною, що ще більше обмежить транзит газу через Україну. Збільшення цін на газ є джерелом напруженості в країні, а запуск "Північного потоку-2" може призвести до нестабільності.

По-друге, запуск трубопроводу дозволить Росії збільшити кількість військових дій проти України. Сьогодні ж Путін змушений надавати пріоритет "Північному потоку-2", оскільки його схвалення було б під загрозою у разі відкритого вторгнення в країну. Цей ризик може зникнути після сертифікації трубопроводу.