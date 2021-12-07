Стефанчук пообіцяв зміни на телеканалі "Рада"

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував майбутнє реформування телеканалу "Рада". За його словами, процес зараз перебуває на стадії напрацювання пропозицій, а займається цим його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

"Ми розглядаємо комплексне переформатування всієї інформаційної діяльності Ради. Моя заступниця Олена Кондратюк підготувала програму з реорганізації питань щодо роботи Верховної Ради. Ми хочемо стати більш відкритими, прозорими (...). Питання не лише у каналі "Рада", а й у газеті "Голос України" і нашому сайті. До кінця року ми хочемо зібратися із заступниками, з Апаратом, щоб зрозуміти, як і куди ми рухатимемося. Поки що цими питаннями на стадії напрацювання пропозицій займаються мої два заступники – Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк", – сказав він.

Чи планується на каналі "Рада" якесь ток-шоу, про що часто пишуть ЗМІ, Стефанчук поки не знає.