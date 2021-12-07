Стефанчук пообіцяв зміни на телеканалі "Рада"

Стефанчук пообіцяв зміни на телеканалі "Рада"

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував майбутнє реформування телеканалу "Рада". За його словами, процес зараз перебуває на стадії напрацювання пропозицій, а займається цим його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

"Ми розглядаємо комплексне переформатування всієї інформаційної діяльності Ради. Моя заступниця Олена Кондратюк підготувала програму з реорганізації питань щодо роботи Верховної Ради. Ми хочемо стати більш відкритими, прозорими (...). Питання не лише у каналі "Рада", а й у газеті "Голос України" і нашому сайті. До кінця року ми хочемо зібратися із заступниками, з Апаратом, щоб зрозуміти, як і куди ми рухатимемося. Поки що цими питаннями на стадії напрацювання пропозицій займаються мої два заступники – Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк", – сказав він.

Чи планується на каналі "Рада" якесь ток-шоу, про що часто пишуть ЗМІ, Стефанчук поки не знає.

"Але я розглядатиму всі пропозиції. Вони повинні бути сучасними і цікавими. Я хочу, щоб наші ресурси були user-friendly - розуміти і корисні для громадян", - підсумував спікер парламенту.

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