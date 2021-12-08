Імпорт газу до України за місяць упав на 92%

Падіння імпорту газу в Україну в листопаді порівняно з жовтнем становило 92%, повідомляє Ділова столиця.

За даними "Оператора ГТС України", за 11 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,547 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт склав 2,207 млрд. куб. м.

У листопаді 2021 року обсяг транспортування природного газу з ЄС в Україну становив 11,6 млн. куб. м. Водночас, експорт разом з реекспортом газу з України до країн Європи порівняно з вереснем зріс на 21% і склав 579 млн куб. м.

Імпорт газу порівняно з попереднім місяцем знизився на 92%, або на 143 млн куб. м. У листопаді джерелом імпорту газу стала Угорщина, з якої було поставлено 11,6 млн. куб. м газу завдяки віртуальному реверсу. Постачання проходять незважаючи на зупинку фізичного транзиту російського газу до Угорщини з 1 жовтня 2021 року.

Експорт та реекспорт газу в листопаді зросли на 21% порівняно з жовтнем і склали 578,5 млн. куб. м.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня Росія та Угорщина підписали контракт на постачання газу в обхід території України. Термін дії договору становить 15 років. 3 жовтня Угорщина припинила транзит газу через Україну.

Згодом глава угорського МЗС на форумі в Росії заявив, що Угорщина вирішила відмовитися від постачання газу через Україну, тим самим сприяючи енергетичній безпеці своєї країни.