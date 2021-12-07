Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо нових санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким уводиться в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 листопада 2021 року про запровадження економічних санкцій щодо компаній, на які було переоформлено літаки, що раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ-Москва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Санкції запроваджено щодо компаній Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстрованих у США, а також щодо зареєстрованої на Кайманових островах компанії Cascade Holding.

Санкції передбачають заборону видачі та анулювання наявних дозволів та планів на виконання польотів літаками №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s

2072).

Крім того, рішення РНБО передбачає блокування активів компаній, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та грошових зобов'язань.

Як повідомлялося, санкції на п'ять літаків, якими здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, було накладено рішенням РНБО 19 лютого 2021 року. Серед них був літак Віктора Медведчука, який, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, " з першого дня впроваджених щодо нього санкцій перебуває в аеропорту "Жуляни", звідки жодного разу не вилітав ". Ще чотири літаки перебували за межами України.

Пізніше літаки було перереєстровано на американські компанії та один – на офшорну компанію. 10 листопада РНБО повторно наклала на них санкції.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив на брифінгу, що " власники цих літаків намагалися змінити юридичні компанії, які володіють або використовують ці літаки, тому ми, відмоніторивши цей процес, звернулися до РНБО для того, щоб застосувати санкції вже до нових компаній, які використовують ті самі літаки ".

Він уточнив, що "деякі літаки переоформлюються на американські компанії та один - на офшорну компанію ".

Крім того, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 листопада, згідно з яким запроваджені раніше санкції проти деяких осіб, причетних, зокрема, до організації голосування на виборах до Державної думи РФ на території тимчасово окупованого півострова Крим, продовжуються з трирічного до десятирічного терміну.

Відповідний указ №623/2021 від 7 грудня та текст відповідного рішення РНБО із додатками оприлюднено на сайті глави Української держави.